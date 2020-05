Benjamin Raich fährt wieder Ski

Am Mittwoch, genau sechs Monate und einen Tag nach der Operation, durfte der Tiroler nun endlich wieder in seinem Element sein. Die Sonne ging gerade auf über dem Tiefenbachferner hoch oberhalb von Sölden, kein Wölkchen trübte den fantastischen Ausblick, als sich Raich mit den Skiern in Bewegung setzte. Die ersten Meter rutschte er noch behutsam dahin, ehe er sachte einen Linksschwung setzte, um das Gefühl für den Schnee und Vertrauen in das operierte Knie zu erhalten. Wenig später zog der Routinier dann bereits wieder in bekannter Manier seine Spuren durch den Gletscherschnee. "Fast wie eh und je", lächelte Raich.