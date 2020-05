Lokalmatador Benjamin Karl (*16. 10. 1985) stammt aus Wilhelmsburg (NÖ). Er lebt mit seiner Frau Nina, der Tochter von Ex-Skifahrer Werner Grissmann, in Lienz. Karl ist dreifacher Weltmeister, bei Olympia 2010 in Vancouver gewann er Silber.



Heimrennen Am Freitag steigt am Jauerling der Parallel-Slalom (Qualifikation ab 9 Uhr, Finali ab 16.30/live ORFeins ).



Bad Gastein springt als Ersatzort für Veysonnaz (CH) ein und veranstaltet am 15. Jänner einen Parallel-Riesentorlauf.