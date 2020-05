Bad Kleinkirchheim, Kitzbühel der Damen

Knapp vor Weihnachten haben die Temperaturen angezogen und es konnte so richtig "geschneit" werden. In der Nacht auf Dienstag kamen auch noch 20 Zentimeter Naturschnee auf den Bergen dazu – Bad Kleinkirchheim ist im Rennfieber-Taumel.



Denn am Donnerstag beginnen die Trainingsfahrten und am 7. und 8. Jänner fegen die besten und schnellsten Damen der Welt bei Abfahrt und Super-G über die Piste. Mit dem Ziel, das Kitzbühel der Damen zu werden, werfen die Organisatoren alles in die Schlacht, bestätigt Peter Michael Pertl, Präsident des Organisationskomitees: "Die letzten Weltcuprennen in Bad Kleinkirchheim waren 2006 drei Damen-Speedbewerbe und Anfang Dezember 2007 Slalom und Riesentorlauf der Herren. Diesmal gibt es für die Damen eine neue Herausforderung."