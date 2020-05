Am Lauberhorn startet eine Abschiedstournee

Doch kaum droht das Aus, kommt Bewegung in die Materie. "Es wäre schade, wenn uns eine olympische Disziplin verloren gehen würde", sagt etwa Österreichs Herren-Cheftrainer Mathias Berthold. Benjamin Raich, der am 14. Jänner 2005 den ersten Superkombi-Bewerb gewonnen hat, plädiert für mehr Bewerbe, "dann könnte das keine Nation mehr links liegen lassen. Bisher hatten wir einfach zu wenige Superkombinationen."



Ein weiterer Grund für die stiefmütterliche Behandlung der Kombi ist die Tatsache, dass viele Abfahrtsspezialisten den schnellen Teil der Disziplin nur als zusätzliche Trainingsfahrt betrachtet haben und im Slalom nicht mehr gestartet sind. Das wird im Bewerb am Freitag anders sein – wer nur testen will, muss nach Ende der Kombi-Abfahrt zu Tal rasen, so lautet das Gentlemen’s Agreement, auf das sich die Cheftrainer geeinigt haben.



Ein Favorit ist am Freitag Weltcup-Titelverteidiger und Vorjahressieger Ivica Kostelic (Kro), andere sind Romed Baumann und Benjamin Raich. Und für die Spezialabfahrt am Samstag hat sich im zweiten Training am Donnerstag Hannes Reichelt ins Gespräch gebracht – Bestzeit vor Aksel Lund Svindal (Nor) und Carlo Janka (CH).