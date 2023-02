Alpine Ski-WM live: So steht es im Super-G der Frauen

Nach der Bronzemedaille durch Ricarda Haaser in der Kombination bietet der Super-G (11.30 Uhr/live ORF 1) das nächste Angriffsziel für Österreichs Frauen bei der Ski-WM in Méribel/Courchevel. "Speziell in den Speed-Disziplinen haben wir ein sehr starkes Team - vor allem in der Breite. Da haben einige das Potenzial vorne reinzufahren", setzt ÖSV-Rennsportleiter Thomas Trinker auf das Quartett Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Ramona Siebenhofer und Tamara Tippler.