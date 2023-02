Alpine Ski-WM live: So steht es im Riesentorlauf der Männer

Marco Odermatt greift am Freitag (10 und 13.30 Uhr/live ORF 1) nach seiner zweiten WM-Goldmedaille. Im Riesentorlauf hat der Schweizer in dieser Saison bis auf ein Rennen immer gewonnen, wenn er am Start stand. Ein Herausforderer ist Henrik Kristoffersen, der 2019 bereits Riesentorlauf-Weltmeister war.