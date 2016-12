Aksel Lund Svindal wird bei den Weltcup-Rennen in Santa Caterina (27. bis 29. Dezember) nicht am Start sein. Der Norweger ließ auf Facebook wissen, dass sich sein Knie nach der Abfahrt in Gröden nicht gut angefühlt habe und er es deshalb schonen wolle.

In Santa Caterina stehen insgesamt drei Rennen auf dem Programm: Am Dienstag wird ein Super-G gefahren, am Mittwoch eine Abfahrt. Am Donnerstag endet der Aufenthalt des Skizirkus mit einer Kombination aus Super-G und Slalom.

Den Super-G werden insgesamt zehn Österreicher in Angriff nehmen. Darunter ist Marcel Hirscher, der Salzburger entschied sich für ein Antreten. Nicht dabei ist Romed Baumann, nachdem sich der Tiroler im Montagtraining eine Verletzung am rechten Daumen zugezogen hat. Der 30-Jährige begab sich in Folge für eine Untersuchung nach Innsbruck ins Sanatorium Hochrum.