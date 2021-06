3:7 beim VSV - die Caps stehen vor dem Aus

Dornbirner EC - EC Red Bull Salzburg 2:4 (1:0,1:1,0:3)

Dornbirn, 4.200, SR Kincses/Trilar

Tore: Aquino (8./PP, 37.) bzw. Boivin (40./PP, 57./PP), Kristler (41.), Cullen (42.)

Strafminuten: 16 plus 10 Sonne bzw. 14 plus 10 Brophey

Stand in der Serie: 2:2 Das fünfte Spiele geht am Sonntag (17.30 Uhr) in Szene.

SAPA Fehervar (HUN) - HCB Südtirol 3:4 (0:0,1:2,2:2)

Szekesfehervar, 3.059, SR Dremelj/Smetana

Tore: Sarauer (27.), Nemeth (52.), Benk (55.) bzw. Santorelli (23.), Gander (24.), Nicoletti (46.), Egger (58.). Strafminuten: je 4 - Endstand in der Serie: 0:4

EC VSV - Vienna Capitals 7:3 (3:2,1:1,3:0)

Villach, 4.500, Berneker/Warschaw

Tore: Pewal (5.), Hughes (9., 47./PP, 54.), Unterluggauer (12./PP, 21./PP), Lamoureux (56.) bzw. Beech (4.), Fraser (28.), Keller (7.)

Strafminuten: 18 bzw. 22

Stand in der Serie: 3:1 für VSV. 5. Spiel am Sonntag (17.30) in Wien

EHC Black Wings Linz - HC Znojmo 3:2 (2:0,1:1,0:1 )

Linz, 4.000, Gebei/ M. Nikolic

Tore: Ulmer (3./PP), Moran (10.), Lebler (26./PP) bzw. Blatny (31.), Fiala (44.)

Strafminuten: 12 bzw. 18 plus 10

Stand in der Serie 3:1 für Linz. 5. Spiel am Sonntag (17.30) in Znojmo