13. Saisonsieg für Hirscher beim RTL in Åre

Als dritter alpiner Skirennläufer in der Geschichte hat es Marcel Hirscher geschafft, 13 Weltcupsiege in einer einzigen Saison zu feiern. Der Salzburger gewann am Samstag den letzten Riesentorlauf 2017/18 in Aare und egalisierte damit die bisher von Hermann Maier und Ingemar Stenmark gemeinsam gehaltene Bestmarke. Insgesamt holte der Weltcup-Gesamtsieger den 58. Sieg in seiner Karriere.

Zweiter wurde mit 0,23 Sekunden Rückstand der Norweger Henrik Kristoffersen, der Franzose Victor Muffat-Jeandet lag als Dritter 0,26 zurück. Der zweite Österreicher im Rennen, Manuel Feller, kam nicht über den zehnten Platz hinaus.

Foto: AP/Marco Trovati Gewinnt Hirscher auch den Slalom am (morgigen) Sonntag in Aare, wäre er alleiniger Rekordhalter bei den Ski-Herren und hätte zugleich zu Vreni Schneider aufgeschlossen. Die Schweizerin brachte es 1988/89 auf 14 Siege in einer Saison.