1:0 im Geduldspiel gegen Fehervar

Nächster Gegner der Wiener ist am Dienstag der KAC. Im Rennen um die Plätze im oberen Play-off hätten die Klagenfurter mit einem Erfolg in Tschechien bis auf einen Punkt zu den Top 6 aufgeschlossen. Der Rekordmeister lag durch Treffer von Setzinger (26./PP) und Rodman (30.) auch mit 2:1 in Führung, kassierte 20 Sekunden vor der zweiten Pause aber den Ausgleich und im Schlussdrittel zwei weitere Gegentreffer. Die Klagenfurter haben nun vier Zähler Rückstand auf Platz sechs.

Der Lokalrivale aus Villach setzte sich dagegen dank eines starken Dezembers mit acht Siegen in neun Spielen in der oberen Tabellenhälfte fest. Gegen die Grazer beendete der VSV am Sonntag auch eine Unserie: Die Adler feierten nach 1.047 Tagen bzw. erstmals seit 14. Februar 2012 wieder einen Heimsieg gegen die 99ers. Die Grazer führten nach elf Minuten mit 2:0, doch im Powerplay sorgten Lammers (20.) und Haydar (26.) für den Gleichstand. Im Schlussdrittel vergab McBride per Penalty die große Chance auf die Führung für die Adler, die sich danach bei ihrem neuerlich starken Torhüter Lamoureux bedanken konnten. Und bei Hunter, der nach einem Ganzak-Fehler von Lammers bedient wurde und 68 Sekunden vor der Schlusssirene den Siegtreffer erzielte. Während der VSV mit dem vierten Sieg hintereinander Rang vier absicherte, geht es für die Grazer weiter bergab. Die Steirer spielten zwar nicht schlecht, kassierten aber die siebente Niederlage in Serie und haben nur eine der jüngsten 13 Partien gewonnen. Damit fehlen den 99ers schon drei Punkte auf die „Pick Round“ der besten sechs Teams.