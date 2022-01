Winheims Tagebuch: Was Lindsey Vonn und Marco Odermatt eint

Trotz hoher Schweizer Omikron-Zahlen, trotz eines Rennleiters, der von seiner Quarantäne aus in die TV-Kamera winkt – der letzte Riesenslalom vor Olympia wurde zum Riesenspektakel in Adelboden. Dort durften geschätzt 13 -mal so viele Leut vor Ort Zeugen vom Renngeschehen sein wie einst zu Hansi Hinterseers aktiven Skizeiten...

...als man noch nicht im Ortsgebiet von Adelboden, sondern droben auf Tschentenalp fuhr;

...wo Edi Finger narrisch wurde, weil sich die Radioreporter-Kabinen am Start befanden;

...wo es aber dem wortkargen Ingemar Stenmark taugte, zumal das Ziel nur mit Skiern und damit ...für beleibte Mikrofonträger schwer erreichbar war. Spätere Seriensieger erwiesen sich als weniger schüchtern. Siehe Alberto Tomba, Hermann Maier, Marcel Hirscher.