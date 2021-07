Wimbledon war eine gute Spielwiese für Österreichs Tennis

Auch, wenn er mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic im Endspiel hauchdünn an Lukasz Kubot/ Marcelo Melo (11:13 im fünften Satz) scheiterte, sein Auftritt auf dem heiligen Rasen grenzt an ein kleines Wunder. Vor der Rasensaison Anfang Juni wollte sich das Duo bereits trennen, wegen einer Handgelenksverletzung war Wimbledon gar nicht gesichert. Jetzt hätte er fast den vierten Major-Doppel-Titel für Österreich geholt ( Julian Knowle gewann 2007 die US Open, Jürgen Melzer 2010 in Wimbledon und 2011 die US Open). Freilich, schmerzt vor allem die knappe Finalniederlage noch. "Wenn man so knapp dran ist am Sieg, dann tut das weh", sagt der Grazer, der in Panama lebt. "Aber Kubot/ Melo sind heuer die Nummer 1. Wir haben voll mit ihnen mitgehalten, das muss uns auch Auftrieb geben", sah Marach auch Positives.

Seinen gestrigen 37. Geburtstag feierte Marach mit seiner anwesenden Familie in London. Marach gönnt seinem Handgelenk und seiner Schulter diese Woche eine Pause und spielt danach mit dem Vorarlberger Philipp Oswald in Gstaad und Kitzbühel. Bei den großen Hartplatz-Turnieren in Übersee setzen Marach und Pavic ihre erst heuer begonnene Partnerschaft fort.