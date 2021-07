Tennisgrößen adeln Serena Williams

Billie Jean King

Twitter

Williams

Williams

King

Hillary Clinton

"21 und wir zählen noch weiter. Du bist nicht zu stoppen", schriebim Kurznachrichtendienst. Auch die frühere US-Weltklassespielerin wurde vonan diesem sonnigen 11. Juli 2015 überflügelt. Mit 68 Titeln hateinen mehr gesammelt alswährend ihrer Karriere. Selbst US-Präsidentschaftskandidatingratulierte aus der Ferne: "Alles ist möglich, wenn man hart arbeitet und seine Träume verfolgt", schrieb die Demokratin.

Williams tingelte da gerade im eleganten weißen Kostüm mit einem bauchfreien Top von einer Fragerunde zur nächsten. Sie erzählte von ihrer neuen Liebe zum Tanzen, blödelte ein wenig mit Andy Roddick im BBC-Studio, grüßte "alle meine japanischen Fans" und empfing nacheinander die Fernsehteams von Wowow-TV, den Tennis Channel, W'Don Off Film, Globosat Brazil, Fox Sports Australia und Star India. Jeder wollte was wissen von der ältesten Grand-Slam-Gewinnerin in der Geschichte des Profitennis.

Tagelang hatte sich Williams geweigert, über Zahlen und Rekorde zu sprechen, jetzt sprudelte es nur so aus ihr heraus. Für ihre Konkurrentinnen jedenfalls muss es fast schon besorgniserregend geklungen haben, als sie verkündete: "Ich fühle mich fast noch besser als früher. Ich fühle mich definitiv nicht alt. Ich habe jetzt den Serena-Slam, was großartig ist. Aber ich habe den Grand Slam noch nicht." Gut möglich, dass dieser Satz am 12. September nach dem US-Open-Endspiel der Damen keine Gültigkeit mehr besitzt.