Wimbledon, Tag eins: Der holprige Start des Favoriten

Und so kämpfte sich Djokovic mit Fortdauer in dieses Match hinein und freundete sich mehr und mehr mit dem Untergrund an. Ab dem dritten Satz wirkte der 35-Jährige konzentrierter und machte die entscheidenden Punkte auf dem Weg zum 80. Sieg in Wimbledon. „Ich möchte Nadal im Finale treffen und mich für Paris revanchieren“, hatte Djokovic vor dem Turnier noch gemeint. Nach dem Auftaktmatch scheint dies noch ein weiter Weg für den sechsfachen Champion.

Am Dienstag steigt Österreichs einziger Beitrag in den Hauptbewerb ein. Dennis Novak trifft auf Facundo Bagnis aus Argentinien.