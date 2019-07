Auf Dominic Thiem wartet gleich in seinem Wimbledon-Auftaktmatch am Dienstag ein echter Prüfstein: Der US-Amerikaner Sam Querrey stand vor zwei Jahren auf dem "heiligen Rasen" im Halbfinale und erreichte nun bei der Generalprobe in Eastbourne das Endspiel. "Er ist einer von den Gegnern, wo ich vor allem in Wimbledon eine gute Leistung abrufen kann und trotzdem verlieren kann", weiß Thiem.