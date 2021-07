Djokovic zittert sich ins Viertelfinale

Am Vortag war er schon 0:2-Sätze zurückgelegen, hatte sich dann aber doch gesteigert und sich so in die Verlängerung am Dienstag auf Court 1 gerettet. "Das gibt mir viel Selbstvertrauen", erklärte der Schützling von Boris Becker, der in diesem Jahr mit seinem prominenten Betreuer gleichziehen und zum dritten Mal an der Church Road triumphieren könnte.

Im Viertelfinale, das Djokovic nun komplettiert hat, trifft der 28-jährige, achtfache Major-Sieger am Mittwoch auf US-Open-Sieger Marin Cilic. Beim Blick auf die Statistik gegen den Weltranglisten-Neunten aus Kroatien muss Djokovic nicht bange werden: Er führt mit 12:0-Siegen.

Cilic hat selbst auf dem Weg in die Runde der letzten acht schon zweimal über fünf Sätze gehen müssen: Gegen Ricardas Berankis ( LTU) und in der dritten Runde gegen Aufschlag-Riesen John Isner (Sieg mit 12:10 im fünften Satz).