Wimbledon: Die Nummer 2 der Welt ist draußen

Die Weltranglistenzweite Naomi Osaka hat es am Montag gleich in Runde eins des Tennis-Grand-Slam-Turniers von Wimbledon erwischt. ers von Wimbledon erwischt. Die 21-jährige Japanerin unterlag der Kasachin Julia Putinzewa in 1:35 Stunden 6:7 (4), 2:6.Heuer hatte Osaka bereits die US Open und die Australian Open gewonnen. In der Weltrangliste droht sie nun zurückzufallen.

Titelverteidiger Novak Djokovic erreichte hingegen sicher die zweite Runde. Der topgesetzte Serbe bezwang den Deutschen Philipp Kohlschreiber nach 2:02 Stunden mit 6:3,7:5,6:3. Der "Djoker" trifft nun auf den US-Amerikaner Denis Kudla. Djokovic geht beim dritten Major des Jahres auf seinen insgesamt 16. Grand-Slam-Titel los.