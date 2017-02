Wiener Handball-Derby: "Jeder Punkt ist kostbar"

Ex-Champion HC Hard befindet sich in der Rolle des Beobachters, wenn am Freitag das obere Play-off der Handball Liga Austria beginnt. Verfolger und Titelverteidiger Fivers Margareten gastiert bei Westwien in der Südstadt (19.30 Uhr).

Für Fivers-Coach Peter Eckl ist der Auftakt enorm wichtig. "Die Ausgangssituation ist ausgeglichen wie nie. Jeder Punkt ist kostbar und erhöht die Chancen, möglichst lange mit Heimvorteil um die Meisterschaft zu spielen", sagte Eckl, der sich über ein Derby gleich am ersten Play-off-Spieltag freut: "Das bringt uns gleich auf Betriebstemperatur."

Westwien hat das erste Heim-Duell gewonnen und ist in der Südstadt in acht Heimspielen in Folge ungeschlagen. Trainer Hannes Jonsson sieht auch diesmal Chancen gegen den Titelverteidiger und hebt die gute Verfassung seiner Mannschaft hervor: "Wir haben die Vorbereitung gut genutzt und in der Winterpause hart gearbeitet. Alle sind fit."

Bregenz hat im Heimspiel gegen Krems die Chance, den Rückstand von drei Zählern nach Punktehalbierung vorerst zu reduzieren. "Nach einer guten Vorbereitung können wir mit mehr als 100 Prozent in das Play-off starten", sagt Trainer Robert Hedin.