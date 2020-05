Wetter beim Beachvolleyball

Am Mittwoch scheint in Kärnten die Sonne bei bis zu 30 Grad. Der Donnerstag beginnt mit Regen.



Im Laufe des Tages lockern die Wolken im Bereich Wörthersee auf. Am späten Nachmittag drohen bei maximal 26 Grad Gewitter.



Nach morgendlichem Hochnebel scheint am Freitag wieder die Sonne. Quellwolken sind möglich, es bleibt trocken. Der Samstag beginnt mit Sonne, am Nachmittag muss mit Regen, Blitz und Donner gerechnet werden. Am Sonntag meldet sich die Sonne wieder zurück, am Abend Gewittergefahr.