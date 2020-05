West Wien startet den Neuanfang

Nicht einmal der Ausrüster blieb gleich. Fünf Neuzugänge, eine neue Spielstätte sowie mit Konrad Wilczynski ein neuer sportlicher Leiter und erstmals wieder ein Aushängeschild auf dem Parkett - radikaler hätte für West Wien der Neuanfang kaum sein können.



"Wir wollen gleich zu Beginn die Dimension des Projekts andeuten", sagt Wilczynski. Daher musste auch ein prominenter Testgegner her, wenn die Mannschaft erstmals vor zahlendes Publikum tritt. Am Samstag (19 Uhr) gastieren in der Südstadt, wo West Wien bis auf Weiteres alle Heimspiele austragen wird, die Füchse Berlin.