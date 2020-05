Werner Schlager: Der Letzte seiner Art

Werner Schlager wurde am 28. September 1972 in Wr. Neustadt geboren. Die Elektrotechnik-HTL brach er nach drei Jahren wegen des Sports ab. 2009 rief er die Werner Schlager Academy in Schwechat ins Leben. Das Leistungszentrum veranstaltet 2012 die Jugend-EM, im Jahr darauf die Titelkämpfe der allgemeinen Klasse. Schlager hat einen Sohn (Nick, * 2009), seine Freundin Bettina erwartet derzeit das zweite Kind.



Seinen größten Erfolg feierte Schlager im Jahr 2003, als er in Paris Einzel-Weltmeister wurde. Seither gelang es keinem Europäer, bei einem Welttitelkampf Gold zu gewinnen. Im gleichen Jahr kletterte er auf Rang 1 der Weltrangliste und wurde in China zum populärsten ausländischen Sportler gewählt. Gemeinsam mit Karl Jindrak wurde er 2005 Europameister im Doppel. Für Olympia 2012 ist er bereits fix qualifiziert.