Weltrekord durch Sarah Lagger

Die Kärntnerin Sarah Lagger hat am Sonntag in Leibnitz eine neue U-18-Allzeit-Weltbestleistung im Siebenkampf aufgestellt: Die 15-Jährige 6014 Punkte und stellte dabei in fünf Disziplinen persönliche Bestmarken auf. Der bisherige U-18-Weltbestmarke von 5991 Zählern hatte 2005 die Russin Tatjana Tschernowa aufgestellt. Die aus Spittal an der Drau kommende Lagger wurde 2008 von ihrem Trainer Georg Werthner bei Sprinttests in der Schule entdeckt. Im Vorjahr verbesserte sie den österreichischen U-16-Rekord auf 5556 Punkte.

In Leibnitz erbrachte sie am Wochenende nicht nur mit Leichtigkeit das U-18-WM-Limit im Siebenkampf von 4900 Punkten, sondern auch über 100 Meter Hürden, 200 Meter und im Weitsprung. Bis auf Hoch- und Weitsprung stellte sie durchwegs persönliche Bestmarken auf. "Ich hab es noch nicht realisiert. Georg Werthner hat vor dem Siebenkampf immer von 5700 bis 5800 Punkten gesprochen. Ich habe ihn für verrückt gehalten. Jetzt muss ich das Ganze erst einmal verkraften", meinte Lagger, die auch 2016 noch in der U-18-Klasse startberechtigt ist.

Werthner war voll des Lobes für seinen Schützling: "Ich wäre gerne so talentiert gewesen wie Sarah. Es ist wirklich eine Freude, mit ihr zu arbeiten", sagte der Zehnkampf-Olympia-Vierte von 1980.

Die Leistungen von Sarah Lagger im Detail, 100 m Hürden (76,2 cm Höhe): 13,91 Sek. Hochsprung: 1,71 m. Kugelstoßen (3 kg): 14,09 m. 200 m: 25,07 Sek. Weitsprung: 6,02 m. Speerwurf (500 g): 46,59 m. 800 m: 2:19,85.