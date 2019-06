Vor Paris-Achtelfinale: Dominic Thiems Ecken und Kanten

Abgesehen vom Vorfall am Samstag arbeitet Thiem auch nicht unbedingt daran. Der 25-Jährige ließ sich zuletzt wenig gefallen. Beim ATP-1.000-Turnier in Rom war er nach der Niederlage gegen den Spanier Fernando Verdasco ziemlich angefressen auf die Veranstalter. „Das ist für mich extrem schlecht organisiert. Ich war irgendwann spät im Bett und mich dann um 10.00 Uhr auf den Platz zu holen ist auch witzlos, finde ich.“ Zumindest in Rom ist er nicht mehr Everybody’s Darling.