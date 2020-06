Volvo Race: Dramatik vor Kap Hoorn

Die Puma unter US-Skipper Ken Read hat die Führung auf der Königsetappe des Volvo Ocean Race von Auckland (Nzl) nach Itajaij ( Bra) übernommen. Der Wechsel vollzog sich kurz nach Kap Hoorn. Die französische Groupama, die schon Etappe 4 gewonnen hatte, geriet in eine Flaute, die Puma segelte daran vorbei. Am Dienstag lagen die beiden Yachten Kopf an Kopf. Sie werden Donnerstag im Ziel erwartet. Die spanische Telefonica wird die Gesamtführung als sicherer Etappen-Dritter noch knapp verteidigen. ( Skipper Iker Martinez wird übrigens Olympia-Gegner von Delle-Karth/Resch im 49er sein.) Camper und Sanya mussten aufgeben, Abu Dhabi ist abgeschlagen Vierter.