Volleyballer starten in die Heim-EM

Bevor das Intensivtraining begann, war dem 2,07-Riesen Michael Laimer die Position des Diagonalspielers so gut wie sicher. Doch dann kam Thomas Zass. Der 21-Jährige, der sich in den letzten Monaten zum Topscorer der National-Sechs gemausert hat, frischt in seiner Freizeit gerade seine Französischkenntnisse auf. Ab der kommenden Saison steht er beim Erstligisten Paris Volley unter Vertrag.



Philip Schneider, ein weiterer Fixstarter im Team, hatte bereits Zeit sich mit den Franzosen anzufreunden. Seit 2005 spielt der 29-Jährige im Ausland. Zuerst bei Cannes, wo er als einziger Österreicher bereits Champions League-Luft geschnuppert hat. Heute bei Montpellier. Gegen Slowenien soll der Außenangreifer, der zuletzt an einer Bauchmuskelzerrung laborierte, wieder fit sein.



Neben Aufspieler Oliver Binder (hotVolleys), der im Vorbereitungsspiel gegen Belgien vor allem durch seine Übersicht überzeugte, ist auch Libero Frederick Laure (Hypo Tirol) fix für das Auftaktspiel in Wien gesetzt.



Bleiben noch zwei Plätze offen. Um diese matchen sich im Außenangriff der sprunggewaltige Kärntner Simon Frühbauer und Kraftpaket Marcus Guttmann. Im Block hatten zuletzt Philip Ichovski und Gerald Reiser überzeugt.



Doch egal wer am Samstag für Österreich aufläuft, das junge Team betritt fremdes Terrain. "Uns fehlt die Erfahrung vor so großem Publikum zu spielen", sagt Warm. Mehr als 5000 Tickets wurden bereits verkauft.