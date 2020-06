Neue Hoffnungen beim ÖVV

Österreich fordert in der ersten Runde der European League von 13. bis 15. Juni im Wiener Budocenter Belgien, Slowakei und Dänemark, den Co-Ausrichter der EM 2013. Nach der Enttäuschung über das Scheitern in der WM-Qualifikation ist Teamchef Michael Warm zuversichtlich: „Das gesamte Team haut sich voll rein“, lobt der Deutsche. „So gute Charaktere habe ich noch nie in einer Mannschaft gehabt.“

Erstmals gelten bei diesem Turnier neue Regeln: Wie im Beachvolleyball wird ein Satz nur noch bis 21 Punkte gespielt (früher 25). Zudem muss nach spätestens fünf Sekunden serviert werden

Die Spiele der Österreicher werden live auf ORF Sport + übertragen, die Einnahmen aus der Bandenwerbung kommen den Hochwasseropfern zugute.