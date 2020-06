Mit Handschlag-Qualität zur großen Titel-Revanche

Man könnte meinen, ein Titelgewinn wäre für Hannes Kronthaler mittlerweile die normalste Sache der Welt und fast schon Volleyball-Business as usual. Erfahrung im Trophäen-Sammeln hat der Manager von Hypo Tirol ja mehr als genug. Aber wer Kronthaler an diesem Samstagabend in Bleiburg ausgelassen herumtollen sah, der merkte schnell, dass der siebente Meistertitel in den vergangenen 14 Jahren auch den erfolgsverwöhnten Spielmacher der Tiroler Volleyballer nicht kalt lässt.

"Dieser Sieg ist eine große Genugtuung", sagte Hannes Kronthaler nach dem souveränen 3:0-Erfolg im sechsten Spiel der Finalserie gegen Aich/Dob. Da störte es auch nicht weiter, dass die Tiroler wieder einmal den Meistertitel in einer fremden Halle feiern mussten. Ganz im Gegenteil: Nachdem die Innsbrucker im Vorjahr in Bleiburg im entscheidende Finalmatch abgesmasht worden waren, hatte der Auswärtssieg nun für die Mannschaft einen besonderen Wert. "Wir haben letztes Jahr hier eine ziemliche Watsch’n erhalten", erinnert sich Tirol-Kapitän Alexander Berger. "Deshalb tut es gut, hier den Titel gewonnen zu haben."