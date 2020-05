Volleyball: Fernziel Olympia

Sportlich soll das Team bei der EM vor einer großen Kulisse über sich hinauswachsen. Kleinmanns Traum ist eine ausverkaufte Stadthalle in den weiteren Spielen der Gruppe A gegen die Türkei und Serbien. Serbien scheint am Montag für Österreich außer Reichweite zu sein. Doch gegen die Türkei rechnet sich das Team heute Chancen aus. Auch die Türken spielen mit einem eher jungen Team um den erstmaligen EM-Aufstieg aus der Gruppenphase. Wegen Verletzungen ist die türkische Grund-Sechs nicht gut eingespielt.



In der Innsbrucker Olympiaworld spielen in der Gruppe C der sechsfache Europameister Italien, Frankreich, Belgien und Finnland um den Aufstieg.



In Karlovy Vary ( Karlsbad) treten in Gruppe B Tschechien, Russland, Estland und Portugal an, in der Prager Gruppe D sind Titelverteidiger Polen, Bulgarien, Deutschland und die Slowakei versammelt. Schon ein dritter Platz in der Gruppe reicht zur Teilnahme am Play-off am Mittwoch. Die Gruppensieger steigen direkt ins Viertelfinale auf.



Titel-Favorit ist Russland, der Gewinner der Weltliga. Europameister Polen schwächelte zuletzt, nach einer Kasernierung wird mit ihnen aber doch zu rechnen sein. Aus der Innsbrucker Gruppe sind die Italiener am höchsten einzuschätzen, Frankreich kommt immerhin als Vize-Europameister 2009. Aus dem Wien-Pool dürfte der WM-Dritte Serbien vorne mitmischen, auch die Slowenen scheinen für eine Überraschung gut.