Ein langer Ballwechsel um den Meistertitel

Nach dem zweiten Match der Best-of-seven-Serie war es nun Tirol-Manager Hannes Kronthaler, dem es die Zornesröte ins Gesicht trieb. "Einige Spieler sollten sich überlegen, was sie aufgeführt haben. Ich bin sehr angefressen. Die Einstellung hat nicht gepasst." Tirol-Cheftrainer Stefan Chrtiansky war beinahe schockiert über den Auftritt seiner Mannschaft bei der 2:3-Niederlage. "Das war nicht Volleyball in den ersten beiden Sätzen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit unserer Erfahrung mental so schlecht reagieren."

Sprach’s und fordert eine Reaktion im dritten Finalspiel am Mittwoch in Innsbruck (20.15 Uhr, live in ORF Sportplus). "Jetzt beginnt alles wieder bei null."