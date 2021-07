Vier ÖBV-Siege zum EM-Auftakt

Simone Prutsch (22:20,21:19 gegen die Schweizer Meisterin Jeanine Cicognini) und Luka Wraber (21:16,21:10 gegen den Griechen Georgios Charalambidis) in den Einzelbewerben und die zwei Herren-Doppel sorgten am Dienstag für insgesamt vier Siege in fünf Partien.

ÖBV-Vize-Meister David Obernosterer schied gegen den Esten Raul Must aus.