Vienna Masters mit Thomas Frühmann

Der Sieg im Großen Preis des Internationalen Turniers in Piber hat Thomas Frühmann bestärkt. Der 61-Jährige wird nach längerem Zweifeln nun doch beim Vienna Masters antreten, zu dem er als Mitveranstalter von Donnerstag bis Sonntag auf dem Wiener Rathausplatz die Creme de la Creme des Welt-Springreitsports begrüßt.



Auch Stefan Eder ist einer der Hoffnungsträger beim ersten Fünf-Sterne-Turnier in Österreich (höchste Kategorie/Dotation 453.000 Euro). Er gewann in den vergangenen sechs Wochen fünf Grand-Prix, allerdings auf niedrigerem Niveau als in Wien.



Höhepunkt der Veranstaltung ist die elfte Station der Global Champions Tour (GCT) 2012 am Samstag (18 Uhr). 25 der besten 30 der Weltrangliste haben genannt, unter ihnen auch die Top 3, Rolf-Göran Bengtsson (Sd), Nick Skelton (GB) und Olympiasieger Steve Guerdat (CH). Der Sieger kassiert rund 94.000 Euro.