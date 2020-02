Viel Feuer auf dem Eis - Caps verloren 2:4

Wenige Augenblicke später fuhr Salzburg-Kapitän Thomas Raffl Referee Gergely Kincsec unbedrängt über den Haufen, der Ungar erlitt eine Schulterluxation und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Somit musste Mark Pearce, ein Gast-Schiedsrichter aus der WHL, alleine weiterpfeifen und war damit heillos überfordert. Zumindest half dem Kanadier der Videobeweis. Denn so wurde erkannt, dass bei einem Schuss von Salzburgs Connor Brickley die Abwehr von Caps-Goalie Ryan Zapolski hinter der Linie erfolgte (38.).

Es war die Phase, in der die Salzburger das Spiel für sich entschieden. Caps-Stürmer Loney hatte in Minute 34 die Latte getroffen, im Gegenzug traf Brickley in Unterzahl zum 2:1 für Salzburg (34.). Nach dem 2:3 durch Zalewski (51.) wurde es zwar wieder spannend, spielte aber Salzburg gekonnt die Führung über die Zeit und traf noch zum 4:2. Die Capitals fielen auf Rang drei zurück und sind am Sonntag spielfrei.

Der KAC verpflichtete am Freitag Stargoalie Jhonas Enroth von Minsk. Der 31-jährige Schwede war 2013 Weltmeister und spielte acht Saisonen in der NHL. Am Montag wird die neue Nummer eins in Klagenfurt erwartet.