Verletztenreport: Die Tour der Leiden

Die Tour frisst ihre Kinder: 177 der am vorletzten Samstag gestarteten 198 Radprofis nahmen am Donnerstag die erste echte Bergetappe der Frankreich-Rundfahrt in Angriff. Unter den Ausgestiegenen sind prominente Sturzopfer wie Alexandre Winokurow (Kas), der nach Beckenbruch 37-jährig vor dem Ende seiner Karriere steht, Jurgen van den Broeck (Bel/Bruch des Schulterblatts), David Zabriskie ( USA/Bruch des Handgelenks) oder Fredrik Willems (Bel/Bruch des Schlüsselbeins).



Belgiens Topsprinter Tom Boonen braucht auch eine Woche nach seinem Sturz auf den Kopf noch viel Ruhe, um sich von den Folgen seiner Gehirnerschütterung zu erholen. "Er wacht in der Früh immer noch mit Kopf- und Nackenschmerzen auf, die im Tagesverlauf nachlassen", sagte sein Teamarzt Yvan Vanmol der Gazet van Antwerpen, Boonen hat vorläufig Trainingsverbot.