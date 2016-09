US Open: Wawrinka und Nishikori im Halbfinale

Stan Wawrinka hat die Erfolgsserie des früheren Turniersiegers Juan Martin del Potro gestoppt und das Halbfinale der US Open erreicht. Der 31 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz gewann Donnerstagfrüh in New York gegen den Argentinier 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 6:2. Um 1.20 Uhr Ortszeit verwandelte Wawrinka nach 3:13 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum Sieg.

Im Semifinale bekommt es der Weltranglisten-Dritte am Freitag mit dem Japaner Kei Nishikori zu tun. Der Finalist von 2014 setzte sich gegen den Olympia- und Wimbledonsieger Andy Murray in fünf Sätzen und knapp vier Stunden 1:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:5 durch.

Del Potro hatte 2009 die US Open gewonnen, ist aber nach drei Operationen am linken Handgelenk nur noch die Nummer 142 der Weltrangliste. Beim vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres war er dank einer Wildcard am Start und der am niedrigsten platzierte Viertelfinalist der US Open seit Jimmy Connors vor 25 Jahren.

Williams zieht ins Halbfinale ein

Bei den Damen hat Serena Williams durch einen Sieg gegen die an Nummer fünf gesetzte Rumänin Simona Halep ebenfalls das Halbfinale der US Open erreicht. Die 34 Jahre alte US-Amerikanerin gewann 6:2, 4:6, 6:3 und spielt nun in der Nacht auf Freitag (1.00 Uhr MESZ) gegen die Tschechin Karolina Pliskova.

Im zweiten Halbfinale der Damen (ca. 3.00 Uhr MESZ) stehen sich Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber und die Dänin Caroline Wozniacki gegenüber. Sollten Williams und Kerber das Endspiel am Samstag erreichen, ginge es auch um Platz eins in der Weltrangliste.