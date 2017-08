US Open: Thiem müht sich in die dritte Runde

Länger als geplant hat Dominic Thiems Zweitrundenauftritt bei den US Open am Donnerstag (Ortszeit gedauert). Erst nach 2:50 Stunden schlug Thiem den 19-jährigen US-Amerikaner Taylor Fritz in vier Sätzen miot 6:4, 6:4, 4:6 und 7:5. Thiem legte in den ersten zwei Sätzen einen soliden Start hin und brachte sich jeweils mit einem frühen Break auf Kurs zum Satzgewinn. Im dritten Durchgang schlichen sich dann aber viele Flüchtigkeitsfehler ein, derer Thiem erst im vierten Satz wieder Herr wurde und schließlich den Aufstieg in Runde drei fixierte.