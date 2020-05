Sensationsfinale in New York

Überraschung in New York: Der Japaner Kei Nishikori setzte seinen Siegeszug bei den US Open prolongiert und steht als erster asiatischer Tennisspieler im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers. Der in Florida lebende 24-Jährige schaffte am Samstag eine Sensation, als er den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic in New York überraschend deutlich mit 6:4,1:6,7:6(4),6:3 bezwang.

Im Finale am Montag (23 Uhr MESZ, Eurosport) trifft der neue Weltranglisten-Achte nicht auf den fünffachen Turniersieger Roger Federer, den dieser wurde vom Kroaten Marin Cilic vorgeführt und verlor glatt 3:6, 4:6, 4:6. Nishikori verwandelte nach 2:52 Stunden im Arthur-Ashe-Stadium seinen zweiten Matchball und ließ seinen Coach Michael Chang jubeln. „Es ist ein großartiges Gefühl, die Nummer eins geschlagen zu haben. Ich bin so happy“, sagte Nishikori noch auf dem Platz. „Ich habe versucht, konzentriert zu bleiben nach dem zweiten Satz. Es waren schwere Bedingungen, sehr heiß, sehr feucht.“ Djokovic hingegen kam nie richtig in Fahrt.

Alles gleicht ein bisserl dem amerikanischen Traum. Immerhin wird Nishikori, der als erster Japaner in einem Grand-Slam-Halbfinale der Profi-Ära (seit 1968) steht, seit Jahresbeginn von einem Amerikaner trainiert, der kämpfen gelernt hat: Michael Chang, seines Zeichens French-Open-Sieger 1989 (legendär wurde er damals im Achtelfinale, in dem er beim Marathonsieg über Ivan Lendl von unten aufschlug).

In New York selbst war dieser als Lokalmatador weniger vom Glück verfolgt. Nur 1996 marschierte der heute 42-Jährige nach einem Sieg über den Publikumshelden Andre Agassi ins Finale ein, in dem er gegen einen anderen Hausherren und Landsmann, nämlich Pete Sampras, ziemlich chancenlos war.

So unbeugsam wie Chang, der seine Wurzeln ebenfalls in Asien hat, wirkte in seinem Widerstandsgeist auch Nishikori im Verlauf dieses Turniers, und vor allem gegen Djokovic. Dazu kommen eine ausgeprägte Technik, eine enorme Reaktionsschnelligkeit und vor allem ein Kampfgeist à la Chang.