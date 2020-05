US Open: Nur Melzer übersteht Runde 1

Zwei andere österreichische Asse verabschiedeten sich am Dienstag gegen etwas außergewöhnliche Erscheinungen. Tamira Paszek hat gegen eine Dame verloren, die auf den ersten Blick nicht wie eine solche wirkt. Und Andreas Haider-Maurer kann sich trösten, gegen einen Spieler ausgeschieden zu sein, der zumindest einen prominenten Namen trägt.



Die Dornbirnerin Tamira Paszek, in Wimbledon noch Viertelfinalistin, haderte mit den Nachwehen eines Bauchmuskelfaserrisses. Die 20-Jährige musste sich auch deshalb Akgul Amanmuradowa, Nummer 118, mit 4:6, 2:6 geschlagen geben. Die Usbekin steckt stets in Herren-Outfits und war am Dienstag nicht nur aufgrund ihrer Körpergröße (1,90 m) überragend.



Der Waldviertler Andreas Haider-Maurer hatte im Vorjahr noch dem schwedischen Weltklassemann Robin Söderling in New York ein sehenswertes Fünf-Satz-Match geboten, am Dienstag erreichte der 24-Jährige diese Form in keiner Weise. Der gleichaltrige Sergej Bubka, Sohn des ehemaligen Olympiasiegers und sechsfachen Weltmeisters im Stabhochsprung, spielte bei seiner Grand-Slam-Premiere die Partie seines Lebens, schlug 25 Asse und ebenso viele Winner.