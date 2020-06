Turnen: Olympia-Starter proben in Wien

Erstmals seit 48 Jahren wird Österreich bei den Olympischen Spielen wieder durch Turner vertreten sein. Barbara Gasser und Fabian Leimlehner bestreiten am Samstag das einzige Mal vor London gemeinsam in Österreich einen Bewerb. Das "Austrian Team Open" versammelt 164 Turnerinnen und Turner aus zwölf Ländern im Dusika-Stadion.



"Ich freue mich sehr, wieder in Österreich aufzutreten", sagt Gasser, die sonst in Kanada lebt. "Leider habe ich derzeit eine unangenehme Daumenverletzung, die mich am Stufenbarren behindert." Leimlehner hat sich zum Ziel gesetzt, "neue Übungen zu präsentieren und Erfahrung mit neuen Elementen zu sammeln."



In drei Durchgängen (ab 9 Uhr) geht es für viele Aktive auch um die EM-Limits für Brüssel (Damen, 9. bis 13. Mai) und Montpellier (Herren, 23. bis 27. Mai 2012).