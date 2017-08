Türke Guliyev gewann 200-m-Gold vor Van Niekerk

Der Türke Ramil Guliyev hat das Gold-Double von Topfavorit Wayde van Niekerk vereitelt. In 20,09 Sekunden siegte der EM-Zweite am Donnerstag völlig unerwartet vor dem dem Südafrikaner, der in 20,11 Sekunden ins Ziel kam. Er hatte zwei Tage zuvor den Titel über 400 Meter gewonnen. Van Niekerk setzte sich im Foto-Finish gegen Jereem Richards aus Trinidad und Tobago durch, der Bronze holte. Guliyev ist der erste männliche Weltmeister aus der Türkei.

Botswanas Sprinter Isaac Makwala, der wegen einer Erkrankung vom 400-Meter-Lauf ausgeschlossen worden war und dem beinahe auch der Start über 200 Meter verweigert worden wäre, landete in 20,44 Sekunden auf Platz sechs.

Ramil Guliyev ist in Baku, Aserbaidschan geboren und tritt seit 2013 für die Türkei an. Seit gestern ist er der Nachfolger von Usain Bolt. Zumindest als 200-Meter-Weltmeister.

Dreispringer Chris Taylor hat in London nach 2011 und 2015 bereits seinen dritten Titel erobert. Der 27 Jahre alte Amerikaner setzte sich in einem hochklassigen Finale mit 17,68 Metern durch. Sein Landsmann Will Claye holte mit nur fünf Zentimetern Rückstand Silber. Dritter wurde der Portugiese Nelson Evora mit 17,19 Metern.

Über 400 Meter Hürden der Damen siegte die Amerikanerin Kori Carter (USA) in 53,07 Sekunden.