Trotz Dauerregens und Erdrusch: 20. Tour-Etappe gestartet

Die 20. Etappe der Tour de France ist trotz stundenlangen Starkregens im Ziel und Erdrutschen auf der geplanten Strecke plangemäß gestartet worden. Um 14.30 Uhr fuhren Gelb-Träger Egan Bernal und Co. in Albertville los. Am Startort schien die Sonne, während es im Ziel in Val Thorens schon seit 12.00 Uhr stark regnete.

Wegen der schwierigen Witterung in den Alpen wurde die Strecke stark verkürzt, statt 130 Kilometern werden nur knapp 59 km absolviert. Der Cormet de Roselend war nach einer Schlammlawine unbefahrbar und wurde aus dem Programm genommen. Zwischenzeitlich war sogar eine Absage der 20. Etappe im Raum gestanden.