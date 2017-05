Transfer-Absage: Lieber Pornostar als Kicker

In der vergangenen Saison spielte Benoit Assou-Ekotto für den 1. FC Metz in der französischen Ligue 1. Für die kommende Spielzeit hatte der frühere Tottenham-Profi sogar die Möglichkeit, nach England zurückzukehren - der Grund für seine Absage ist aber ein denkbar kurioser.

"Das Problem ist, dass er gesagt hat, er wolle Pornodarsteller werden", gibt Harry Redknapp, der Assou-Ekotto zu Birmingham City lotsen wollte, zu Protokoll. Redknapp hatte den Kameruner, der 2010 und 2014 sogar zur WM mitfuhr, schon bei Tottenham trainiert. "Vielleicht bekomme ich noch ein Jahr aus ihm heraus", gibt sich Redknapp hoffnungsvoll.

Ein Angebot gibt es für Assou-Ekotto schon aus der Wunschbranche: Das Produktionsunternehmen Brazzers unterbreitete dem 33-Jährigen eine Offerte. "Hey Assou-Ekotto, wenn du bereit bist, mal so richtig zu treffen, sag uns Bescheid", twitterte das Unternehmen sinngemäß.

Hey @AssouEkotto hit us up when you're ready to go on a proper scoring run. #THFC https://t.co/q38Y4Ekqsy