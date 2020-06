Auf dem Rücken der Pferde

"15 Prozent von ein bisserl was ist halt auch fast nix", sagt einer der Trainer. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen. Die Situation in und um die Stallungen ist angespannt, jedes Wort kann einem da falsch ausgelegt werden.

Etwa zehn Trainer kümmern sich um rund 120 Pferde in der Krieau, in der Hochblüte der Traber-Bewegung in den 60er- und 70er-Jahre waren es 600 Pferde. Trainer W. erinnert sich: "Alle haben gesagt: ‚Wartet nur, bis die U-Bahn bis zum Stadion fährt. Dann geht’s bergauf.‘ Im Grunde war das der Anfang vom Ende." Mit der öffentlichen Anbindung wurde das Gebiet erst so richtig interessant: für Investoren, für die Wirtschaft, nur nicht für Pferdesport-Liebhaber.

"Das Ganze hier steht und fällt mit den Menschen, die wetten", sagt der Trainer, während er auf seine Fernseher blickt. Traben in Schweden ist zu sehen, "ein Schlaraffenland". Pferdewetten sind in Schweden unter staatlicher Kontrolle, wodurch in jeder Tankstelle gewettet werden kann. So werden an einem Renntag in Schweden oder in Frankreich, dem zweiten großen Traber-Markt, an den Wettschaltern bis zu zwei Millionen Euro umgesetzt. In der Krieau freut man sich bereits über 100.000 Euro.