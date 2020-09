Tour de France in Zeiten Coronas: 20 Teams und das Millionenrad

Doch nicht nur das 40-Millionen-Euro-Team steht in der Kritik. Die Mannschaft von Marco Haller – Bahrain-McLaren – hat mit dem arabischen Königreich einen Geldgeber, der in der Kritik von Menschenrechtlern wie Amnesty International steht. Die McLaren Technology Group – seit 2017 ebenfalls in bahrainischem Besitz – will sich wegen finanzieller Probleme nach nur einer Saison zum Jahresende als Sponsor zurückziehen.

Vor dem Aus steht das polnische Team CCC, der Bekleidungskonzern hat im Zuge der Corona-Krise mit massiven Einbrüchen zu kämpfen. Um das Unternehmen zu retten, beendet Firmenchef Dariusz Milek das Sponsoring, die Mitarbeiter des Rennstalls haben Gehaltseinbußen von 50 Prozent zugestimmt. Zwar sucht Teamchef Jim Ochowicz händeringend neue Geldgeber, doch das ist in der momentanen Situation nicht einfach; rund 20 Millionen Euro wären nötig. Straßen-Olympiasieger Greg Van Avermaet hat bereits seinen Wechsel zum französischen Team AG2R (Namensgeber ist ein französischer Versicherungskonzern) angekündigt, doch Ochowicz hat es schon einmal geschafft, seine Mannschaft zu retten – als 2018 der Schweizer Geldgeber Andy Rihs (BMC) verstorben ist, de ja auch Eigentümer des Fußballklub YB Bern war.

Solche Probleme sind Astana fremd, die Mannschaft gehört einer kasachischen Staatsholding. Deceuninck-Quick Step, in der laufenden Saison mit 31 Siegen die erfolgreichste Mannschaft, hat erst kürzlich bestätigt, dass die Geldgeber – ein Fensterbauer und ein Boden- und Dämmstoffhersteller – ihr Engagement unverändert fortsetzen. Beide Teams haben rund 15 Millionen Euro zur Verfügung.