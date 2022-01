Top in Europa: Wie die Capitals die Festung Kagran verteidigen

Wenn die Vienna Capitals am Freitag HCB Südtirol empfangen, dann haben sie eine eindrucksvolle Bilanz vorzuweisen. Erstens gewinnen die Wiener 80 Prozent ihrer Heimspiele und sind damit an der Spitze der ICE Hockey League, aber das Zweitens ist noch interessanter: In den 15 Partien in Kagran bekamen die Capitals nur 26 Gegentore. Das macht einen Schnitt von 1,73. Das ist international ein Spitzenwert. In Europa liegen die Wiener mit diesem Wert auf Rang neun. Zum Vergleich: Nummer eins ist Bruleurs aus der französischen Liga mit 1,462. Aus der Schweiz ist das beste Team Davos mit 1,889, in Deutschland ist es Mannheim mit 2,167.

Für Capitals-Coach Dave Barr hat die Heimstärke verschiedene Gründe: „Meine Spieler schaffen es bestmöglich, unseren Gegnern ihre jeweiligen Stärken zu nehmen und den Puck aus dem Gefahrenbereich zu halten. Und dann ist da noch die Torhüterleistung.“

Aufopferung und Zermürbung

Für erfolgreiches Verteidigen ist enormer Einsatz notwendig, oder Aufopferung, wie es Barr sagt. "Verteidigung ist harte Arbeit, ein Aufopfern von allem was dir zur Verfügung steht. Dass wir defensiv – auch im europäischen Vergleich – so gut dastehen, liegt zu einem großen Teil auch an unseren geblockten Schüssen. Wenn ein Gegner eine gute Chance vorfindet und du blockst diesen Schuss, dann zermürbst du ihn auch mental."