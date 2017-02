Die Österreicherin Liu Jia ist beim European Top 16 Cup der Tischtennis-Profis in Antibes im Semifinale ausgeschieden. Die 34-Jährige verlor am Sonntag gegen die Deutsche Petrissa Solja mit 1:4 (-11,7,-5,-11,-5) und trifft noch am Sonntag (14:30 Uhr) im Spiel um Platz drei auf die Deutsche Sabine Winter.

Stefan Fegerl beendet das Turnier auf Rang acht. Die Partie um Platz sieben ging gegen den Portugiesen Tiago Apolonia mit 0:4 (4,8,7,8) verloren.

Damen, Semifinale:

Petrissa Solja (GER-3) - Liu Jia (AUT-2) 4:1 (11,-7,5,11,5)

Spiel um Platz 3 (Sonntag, 14.30 Uhr): Liu - Sabine Winter (GER)

Herren - Spiel um Platz sieben:

Tiago Apolonia (POR) - Stefan Fegerl (AUT) 4:0 (4,8,7,8)