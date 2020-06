Tischtennis: Damen im WM-Achtelfinale

Österreich steht bei der Mannschafts-WM im Tischtennis mit beiden Teams im Achtelfinale. Nachdem die ÖTTV-Herren bereits am Dienstagabend in Dortmund den Aufstieg fixiert hatten, zogen am Mittwoch auch die Damen nach.



Liu Jia, Li Qiangbing und Elena Waggermayer besiegten zunächst Tschechien mit 3:1, verloren am Abend aber das Duell um Platz eins in der Vorrunden-Gruppe D und damit den Direkteinzug ins Viertelfinale gegen Südkorea mit 0:3. Die Österreicherinnen treffen nun im Achtelfinale am Donnerstag (17.00 Uhr) auf die Niederlande.

Gegen Tschechien fixierten Liu Jia mit zwei klaren Siegen (jeweils 3:0 gegen ihre Linz-Froschberg-Teamkollegin Iveta Vacenovska und Renata Strbikova) und Li Qiangbing ebenfalls mit einem 3:0 gegen Vacenovska den Einzug unter die besten zwölf Mannschaften. Gegen Südkorea waren die Österreicherinnen ohne ihre Topspielerin Liu Jia, die durch Sarah Kainz ersetzt worden war, chancenlos.