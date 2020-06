Tiger Woods ist wieder Topfavorit

Tiger Woods steht wieder dort, wo er hingehört, und zwar ganz oben auf der Liste der Buchmacher, die dem begnadeten Golfer den Sieg beim 76. Masters in Augusta am ehesten zutrauen. Das Turnier beginnt am Donnerstag und ebenso die Jagd von Woods nach seinem 15. Major-Titel. Seit dem Sieg vor zwei Wochen beim Arnold Palmer Invitational strotzt der 36-jährige Amerikaner vor Selbstvertrauen. Zuvor hatte Woods 923 sieglose Tage und eine (fast öffentliche) Scheidung durchleben müssen.



Entspannt und gut gelaunt stimmte er sich mit einer lockeren Trainingsrunde über neun Löcher auf den ersten Saison-Höhepunkt ein. Mit dem fünften Triumph in Augusta würde er nur noch einen Erfolg hinter Rekordmann Jack Nicklaus liegen. Als Woods auf der Anlage auftauchte, kreischten die Fans wie früher.



Woods hat sich bei seinem 16. Antreten an der Magnolia Lane viel vorgenommen. Er hat sein Leben geordnet, mit Joe LaCava und Sean Foley sind sein Caddie und Coach neu, er hat auch sein Spiel wiedergefunden. "Ich fühle mich großartig, keine Schmerzen oder Wehwehchen", sagt der Kalifornier. Zuletzt hatten ihn Achillessehnenprobleme geplagt.