Thiem verzichtet auf Doppelstart in Kitzbühel

Für Dominic Thiem sind die Generali Open in Kitzbühel eine einzige Enttäuschung. Nachdem der Tennis-Star am Mittwoch sein Auftakteinzel gegen den slowakischen Qualifikanten Martin Klizan in drei Sätzen verloren hatte, musste der 24-Jährige nun auch noch für den Doppelbewerb w.o. geben. Thiem hätte heute Abend an der Seite von Dennis Novak das Viertelfinalmatch gegen Philipp Petzschner und Jürgen Melzer absolviert, wegen einer Sehnenreizung in der Schulter verzichtet der 24-Jährige aber auf ein Antreten.

Der Startverzicht ist eine Vorsichtsmaßnahme: Thiem steht vor der anstrengenden Hartplatz-Saison, bei den ATP-Masters-1000-Turnieren in Toronto und Cincinnati will er wieder topfit ins Geschehen eingreifen. "Die Absage hat überhaupt nichts mit dem Match gegen Klizan zu tun.Dominic hat sich die Schulter hier behandeln lassen und soll den Schläger für zwei bis drei Tage zur Seite stellen. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme", sagt Thiem-Trainer Günter Bresnik.