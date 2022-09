Thiem trifft in Tel Aviv zum Auftakt auf Djere

Der wieder erstarkte Cilic stand heuer schon im French-Open-Halbfinale und scheiterte zuletzt bei den US Open im Achtelfinale am sp├Ąteren Champion Carlos Alcaraz. Der 33-j├Ąhrige Kroate ist zuletzt bis auf Platz 16 im ATP-Ranking geklettert.

Im Doppelbewerb freuen sich die ├ľTV-Davis-Cup-Spieler Alexander Erler und Lucas Miedler auf ihren vierten ATP-Tour-Auftritt dieses Jahr. Das Duo, das am Sonntag in Sibiu im Finale noch um den f├╝nften ATP-Challenger-Sieg 2022 k├Ąmpfte, spielt in Israel in Runde eins ├╝berraschend auch gegen einen ├ľsterreicher: Sam Weissborn rutschte mit Romain Arneodo (MON) in den Hauptbewerb.