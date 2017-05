Thiem schlug Nadal im Viertelfinale von Rom

Dominic Thiem hat am Freitag seinen großartigen Lauf fortgesetzt und nun sogar Sandplatz-"König" Rafael Nadal bezwungen. Der als Nummer acht gesetzte Niederösterreicher besiegte im Viertelfinale des Masters-1000-Turniers in Rom den besten Sandplatzspieler aller Zeiten nach einer famosen Leistung mit 6:4,6:3 Nadal hatte zuletzt 17 Siege en suite gefeiert, darunter zwei gegen Thiem.

Der achtfache Turniersieger aus Lichtenwörth war zuletzt sowohl im Finale von Barcelona als auch in Madrid (seinem ersten auf ATP-1000-Level) am neunfachen French-Open-Sieger gescheitert. Im dritten Duell innerhalb von drei Wochen zeigte Thiem aber neuerlich eine Steigerung gegen Nadal und schaffte den insgesamt achten Sieg im 29. Duell mit einem Top-Ten-Spieler. Im Halbfinale am Samstag trifft Thiem entweder auf Novak Djokovic (SRB-2) oder Juan Martin Del Potro (ARG).